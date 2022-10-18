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رابط مباشر فحص ترشيح أسماء تصاريح العمل في "إسرائيل"

5 ألوان ستظهر عند فحص طلبك في تصاريح العمل عبر رابط التسجيل الموحد كالتالي:

اللون الأخضر [سيتم ترشيح الاسم في الدفعة القادمة] اللون الأصفر [سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية] اللون البرتقالي [الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط] اللون الأحمر [الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد] اللون الأسود [الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح]

رابط مباشر فحص ترشيح أسماء تصاريح العمل في "إسرائيل"



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