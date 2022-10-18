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وفي مقالنا رابط موقع ايجي بست egybest الاصلي-موقع وتردد قناة ايجي بست2022، أكد الفنان تامر حسني، إنه يستعد لطرح أغنية “حياتنا” من فيلم “بحبك” كاملة اليوم، بناء على طلب الجماهير، وكتب تامر حسني، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: "جمعة مباركة على الجميع

بما انكم كل شوية تحطولي صورة عمر و سلمى ٢ بتاعة مشهد فين الساعة وتقولولي فين حياتنا وهتجوزك"، مشاهدة فيلم بحبك 2022 لتامر حسني

وقال تامر حسني: “تأخير اغنية حياتنا حصل عشان الاغنيه فيها اجزاء شبه احداث الفيلم واجزاء بتتكلم عن الدنيا وحياتنا بشكل عام عشان كدا استخدمنا اجزاء منها فقط في فيلم بحبك”، وأضاف:" المهم بقى بما انكم عايزينها كامله روحت المونتاچ وعمرو عاكف مشكور فضى وقته ورجع اشتغل فيها تاني عشان خاطركم هنزلهالكم كاملة إن شاء الله النهارده الساعة ٤ ... حياتنا من فيلم بحبك وقريباً ان شاء الله اغنية هتجوزك كاملة.. طلباتكم أوامر يا عسليات".

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وضمن مقالنا الذي خصصنه لكم وحمل عنوان "رابط موقع ايجي بست egybest الاصلي-موقع وتردد قناة ايجي بست2022"، سنرفق لكم تردد قناة ايجي بست وفق التحديث الأخير الذي أجرته القناة منذ بداية العام الحالي 2022، مشاهدة فيلم بحبك 2022 لتامر حسني، وذلك حرصاً منها على الاستمرارية الدائمة مع المشاهد والمتابع العربي لموقعها وشاشاتها، فقد جاء تردد قناة ايجي بست نايل سات 2022، على النحو التالي:

تردد: egybest 11179،

الاستقطاب: أفقي،

معامل التصحيح : 5/6،

معدل الترميز: 27500.

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وفي مقالنا رابط موقع ايجي بست egybest الاصلي-موقع وتردد قناة ايجي بست2022، ويعتبر فيلم بحبك من أحدث أعمال تامر حسني السينمائية، وأول تجاربه الإخراجية. فقد صرح تامر حسني في أول عرض للفيلم في عيد الأضحى الماضي قائلًا: (الحمد لله لحظة وجودي في السعودية. رأيت رد فعل مميز من الجمهور على هذا العمل المميز خلال عرضه الأول كانت دموعي دموع فرح، أشكر الله تعالى على التوفيق والنجاح). فقد حقق فيلم بحبك نسبة عاليةً من الأرباح التي تخطت 56 مليون جنيه في أول أيام عرضه، في عيد الأضحى 1443 هجري، مشاهدة فيلم بحبك 2022 لتامر حسني

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وشهد فيلم بحبك إقبالا كبيرًا منذ اليوم الأول لعرضه، كما زادت عمليات البحث عن رابط تحميل فيلم تامر حسني بحبك كامل بجودة عالية بسبب الشهرة التي نالها، حيث برز من أسرة عمل الفيلم 3 ممثلين مصريين وهم: "تامر حسني: 44 عام، ممثل ومغني يحمل لقب (نجم الجيل). كما يحمل عددًا كبيرًا من الجوائز والألقاب العالمية، هنا الزاهد: 28 عام، مذيعة وممثلة جسدت شخصية حبيبة في فيلم بحبك، هدى المفتي: 27 عام، عارضة أزياء وممثلة حاصلة على البكالوريوس في الأدب الدرامي، حيث جسدت شخصية ياسمين في فلم بحبك"،تحميل فيلم بحبك تامر حسني سمعها

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