نيمار: كان أمامي ريال مدريد.. وقلبي اختار برشلونة

تحدث نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عن فترة انضمامه إلى برشلونة في 2013، وذلك قبل المثول مع والده أمام محكمة في برشلونة بتهمة الاحتيال والفساد، عند الانتقال من سانتوس إلى البارسا.



وقال نيمار، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "والدي من اشترك في مفاوضات التجديد مع سانتوس، بزيادة الشرط الجزائي والراتب، ولم أشارك في المفاوضات لكن أوقع ما يقوله لي".



وعندما سئل عن تلقي عروض من أندية أخرى غير برشلونة في ذلك الوقت، أضاف: "علمت باهتمام أندية أخرى، لكن حلمي كان التوقيع لبرشلونة، وفي عام 2013 قررت الذهاب إلى البارسا ومغادرة سانتوس".



وأضاف: "كانت لدي خيارات أخرى، لكن حلمي دائمًا اللعب مع برشلونة، منذ كنت طفلا وأنا أرغب في اللعب هناك، وكنت أسير وراء قلبي دائمًا".



وتابع: "أتذكر أنه كانت أمامي فرصة للانتقال إلى ريال مدريد ولا أتذكر الآخرين. في اللحظة الأخيرة كان علي الاختيار بين الريال أو برشلونة، لكن قلبي جعلني أذهب إلى برشلونة".



وسُئل: "هل سافرت إلى إسبانيا عام 2011؟"، أجاب اللاعب البرازيلي: "أعتقد لا".