إندونيسيا تقرر هدم ملعب كرة القدم حيث وقع حادث التدافع المميت

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، أن ملعب كرة القدم حيث قتل أكثر من 130 شخصا في تدافع في وقت سابق هذا الشهر سيهدم ويعاد بناؤه.

وقال ويدودو للصحفيين، بعد لقاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جاني إنفانتينو "بالنسبة إلى ملعب كانجوروهان في مالانغ، سنهدمه ونعيد تشييده بما يتوافق مع معايير الفيفا، مع منشآت مناسبة لضمان سلامة اللاعبين والمشجعين".

وكان أكثر من 40 طفلا من بين قتلى التدافع الذي وقع في مدينة مالانغ شرق جاوة في الأول من الشهر الجاري، في "يوم أسود" لكرة القدم، على حد قول إنفانتينو.

وأكد إنفانتينو أن الفيفا سيساعد في "إصلاح وتبديل" وضع كرة القدم في إندونيسيا.

وقال مسؤولون إن بوابات الملعب القادر على استيعاب 42 ألف متفرج والذي افتُتح عام 2004 كانت كبيرة بما يكفي لمرور شخصين فقط منها في وقت واحد، وكان بعضها مغلقا عندما وقعت الكارثة.