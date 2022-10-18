موعد قرعه دور المجموعات دوري ابطال افريقيا 2023-موعد قرعة دوري المجموعات لبطولة أفريقيا 2022-2023، يبحث الكثيرين من عشاق كرة القدم الافريقية خاصة الدول العربية المحسوبة على القارة الافريقية على موعد قرعة دور المجموعات دوري ابطال افريقيا 2023، بعد انتهاء المرحلة الأولي من عمر مسابقة دوري ابطال افريقيا 2023، والتي تكثر عمليات البحث عليها من قبل الجمهور المصري خاصة الأهلي والزمالك، لهذا وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث والاجابة عن تساؤلات المتابعين الخاصة بموعد قرعة دور المجموعات دوري ابطال افريقيا 2023

موعد قرعه دور المجموعات دوري ابطال افريقيا 2023

ويترقب الأهلي والزمالك إعلان موعد قرعة دور المجموعات دوري ابطال افريقيا 2022-2023 والمقرر لها في شهر نوفمبر المقبل، وفق ما أعلنه الاتحاد الأفريقي، ومن المقرر أن تقام مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا، في الفترة من يوم 10 فبراير 2023، وحتى 1 أبريل المقبل.

موعد قرعة دوري المجموعات لبطولة أفريقيا 2022-2023

وأوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الموعد الأقرب لإقامة قرعة دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا 2022-2023، وتأهل بالفعل 10 فرق لدور المجموعات من دوري الأبطال، وتتبقى 6 مقاعد/ وقال :"قرعة دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا من المقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل"، وضمن مقالنا موعد قرعه دور المجموعات دوري ابطال افريقيا 2023-موعد قرعة دوري المجموعات لبطولة أفريقيا 2022-2023

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موعد قرعة دور المجموعات دوري ابطال افريقيا 2023

وفي اطار مقالنا موعد قرعه دور المجموعات دوري ابطال افريقيا 2023-موعد قرعة دوري المجموعات لبطولة أفريقيا 2022-2023، وأوضح "لم يتحدد بعد موعدا نهائيا للقرعة، والأغلب إقامتها في أول 10 أيام من الشهر"، وتبدأ مباريات دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا في الفترة من 10-12 فبراير 2023 وتنتهي في الأسبوع الأول من أبريل 2023.

وحسمت 3 فرق مقاعدها في التصنيف الأول من دور المجموعات لـ دوري ابطال افريقيا من بينها الأهلي، ويتبقى مقعدا شاغرا، بينما أصبح مؤكدا أن يتواجد الزمالك في التصنيف الثاني، وهو ما يفتح الباب أمام مواجهة محتملة بين قطبي الكرة المصرية، إذ لا توجد قيود من كاف حول مواجهة فرق من نفس الدولة في دور المجموعات.

🇲🇦 الوداد حقق فوزًا كبيرًا بستة أهداف نظيفة في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.



يبدو أننا على موعد مع موسم كبير من حامل اللقب! 🙌#TotalEnergiesCAFCL | @WACofficiel pic.twitter.com/3NyCZE3TWl — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) October 17, 2022

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023

وفي مقالنا موعد قرعه دور المجموعات دوري ابطال افريقيا 2023-موعد قرعة دوري المجموعات لبطولة أفريقيا 2022-2023، التحق النادي الأهلي بركب المتأهلين لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا بعد تحقيق الفوز في أمام الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 3-0 في إياب دور الـ32 وكانت نتيجة الذهاب قد حسمها المارد الأحمر، بنتيجة 1-0 ليكون مجموع المبارتين 4-0.

وكان نادي الزمالك قد حجز موقعه في دور المجموعات بفوزه في مباراة الإياب أمام فلامبو البوروندي 5-1 وكانت نتيجة الذهاب انتهت 1-0 ليتأهل الفارس الأبيض بنتيجة 6-1 ذهابا إيابا.

نادي بترو أتلتيكو أنجولا هو أول المتأهلين لدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، حيث فاز على كيب تاون بجنوب أفريقيا بمجموع المبارتين بنتيجة 4-0، ثم لحق به نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بعد فوزه الكبير على بطل سيشل لاياس 8-1 على أرضه، بعد أسبوع من فوزه في مباراة الذهاب 7-0.

وحسم نادي شباب بلوزداد الجزائري تأهله إلى دور المجموعات بفوزه على جوليبا المالي 2-0 لتعويض الخسارة 1-2 في مباراة الذهاب.

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🗓 #في_مثل_هذا_اليوم عام 2020!



الأهلي حقق فوز هام خارج الديار أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 🦅#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/Epv2cpeCB3 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) October 17, 2022

موعد قرعة دوري المجموعات لبطولة أفريقيا

أقيمت منافسات دور الـ32 ببطولة دوري ابطال افريقيا، عدا مواجهة وحيدة في جولة الإياب تجمع بين فيتا كلوب الكونغولي وضيفه رايل كاديوجو البوركيني، يوم الخميس المقبل، بعدما تعادلا (0-0) في لقاء الذهاب اليوم الأحد. وتأهل 15 فريقًا بشكل رسمي إلى مرحلة المجموعات، في انتظار أحد فريقي فيتا كلوب ورايل كاديوجو.



وسيتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات لاختيار 4 مجموعات، يصعد من خلالها المتصدر والوصيف لدور الثمانية. ومن المقرر أن تجرى القرعة في الشهر المقبل في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

وضمن مقالنا موعد قرعه دور المجموعات دوري ابطال افريقيا 2023-موعد قرعة دوري المجموعات لبطولة أفريقيا 2022-2023، حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد سحب قرعة دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

وأكد الاتحاد الإفريقي أنه سيتم إجراء قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال شهر نوفمبر القادم، على أن تقام مراسم القرعة في مصر.

كما أوضح الكاف أن مباريات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا سوف تنطلق في يوم 10 فبراير القادم، حتى الأول من شهر أبريل المقبل من عام 2023.