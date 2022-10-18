"داخلية غزة" تنشر كشوفات المسافرين ليوم غد الأربعاء (19 أكتوبر)

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (19 أكتوبر).

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن السفر سيكون للاسماء المتبقية من الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (200) من الكشف رقم (2022/35) هنــــــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/40)هنــــــا، مطالبة المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

كما طالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مبيناً أنه غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وأنها لن يتسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.