ارتفاع قتلى حادث الطائرة العسكرية جنوبي روسيا إلى 13

ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية في بلدة ييسك في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، إلى 13 شخصا بينهم 3 أطفال، فيما أصيب 19 آخرون.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية العثور على 10 جثث أخرى خلال عمليات البحث والإنقاذ في ييسك، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 13.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن رجال الإنقاذ أكملوا إزالة الأنقاض في ييسك، وتم خلال عملية البحث والإنقاذ إنقاذ 68 شخصًا وإجلاء أكثر من 360 شخصًا.

في وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة من طراز "سو-34" أثناء جولة تدريبية روتينية.

وقالت الوزارة في بيان: "أثناء تنفيذ جولة تدريبية من المطار العسكري للمنطقة العسكرية الجنوبية تحطمت طائرة من طراز "سو-34" في مدينة ييسك".

وبحسب تقرير الطيارين الناجين، فإن سبب التحطم هو اشتعال أحد المحركات أثناء الإقلاع.