بالصور مخابرات الاحتلال تعتقل فتى مقدسيا بعد الاعتداء عليه بطريقة وحشية

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء 18/10/2022م، فتى مقدسياً بعد الاعتداء عليه بطريقة وحشية.

وقالت مصادر مقدسية لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن قوة من مخابرات الاحتلال بلباس مدني تساندها عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة بيت حنينا واعتقلت الطالب المقدسي شادي سهيل خوري (16عاماً) بعد الاعتداء عليه بطريقة وحشية".

وبينت المصادر أن الاعتداء الوحشي لجنود الاحتلال عرضت الطالب خوري لإصابة في الرأس والوجه، لافتة إلى أن مخابرات الاحتلال لم تعطى الفتى شادي مجالاً لوضع ملابسه وحذاءه اثناء اعتقاله.

كما لفتت إلى أن الفتى المقدسي خوري حول جهاز مخابرات الاحتلال ملفه إلى المحكمة بعد انهاء التحقيق معه في انتظار الحكم عليه

وفيما يلي صور توضح آثار الدماء على الأرض نتيجة الاعتداء الوحشي على الطالب خوري من قبل مخابرات الاحتلال اثناء اعتقاله":

















