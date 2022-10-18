الاحتلال يعتقل كادرين للجهاد في رام الله وجنين

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، المحررين ثائر يوسف حمدان (34 عامًا) من بلدة بيت سيرا غرب رام الله والمحرر الجريح محمد السحو "زكارنة" (25 عامًا) من بلدة قباطية جنوب جنين من كوادر حركة الجهاد الإسلامي.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدتي بيت سيرا وقباطية وداهمت عددًا من المنازل من بينها منزلي المحررين حمدان والسحو حيث عاثت فيهما خرابًا قبل أن تقوم باعتقالهما واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

والأسير حمدان أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال معظمها إداريًا، وكان آخرها بتاريخ 16 يوليو عام 2018م، وخاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لـ 50 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري وقد أنهى الإضراب بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون، إلا أن الإدارة تنصلت من اتفاقها وجددت اعتقاله لـ 22 شهرًا حيث تم الإفراج عنه بتاريخ 13 إبريل عام 2020م.

والأسير السحو اعتقله الاحتلال في فبراير عام 2016م بعد إصابته في قدمه اليسرى حيث نقل إلى مستشفى العفولة، وقد حملت عائلة السحو الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته في ظل ما يعانيه نتيجة إصابته السابقة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال واسعة بحق المقاومين وكوادر الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة المحتلة على خلفية تصاعد عمليات المقاومة.