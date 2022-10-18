الأسير جمال عمرو يعاني من تفاقم في وضعه الصحي

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن الأسير جمال إبراهيم عمرو، يعاني من تفاقماً في وضعه الصحي، جرّاء إصابته بورم في الكبد والكلى لم تحدد طبيعته منذ عام 2018.

وأوضح النادي، أن الأسير جمال عمرو (48 عاماً)، من الخليل، أجرى فحوصاً جديدة مؤخرا، أثبتت أن الورم في الكبد ازداد حجمه، لافتاً إلى أن الأسير عمرو يعاني من جريمة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) من قبل إدارة سجون الاحتلال، فإلى جانب إصابته بالأورام يعاني من مشاكل صحية أخرى أبرزها في الأسنان حيث تبقى من أسنانه ستة أسنان فقط.

وبين أن الأسير عمرو كان قد اعتقل في عام 2004، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد، وتعرض على مدار سنوات اعتقاله من عمليات تنكيل ممنهجة أدت إلى استمرار تفاقم حالته الصحية.

يُذكر أن الأسير عمرو متزوج وله ابنتان وولد.