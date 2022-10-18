ماذا يحدث للجسم في حال تناول كمية كبيرة من الزنجبيل؟

رغم الفوائد الطبية الجمة للزنجبيل، إلا أن الإكثار منه قد يترتب عليه بعض الآثار الجانبية المزعجة، كما يرى العديد من المختصين..

وبحسب المختصين فإن من الآثار الجانبية، التي تظهر بسبب حساسية من هذه الجذور أو الإكثار منها حرقة المعدة وانتفاخات البطن والإسهال.

كما يتسبب أكل الزنجبيل بكثرة إلى تهيج الفم، إضافة إلى بعض الخصائص التي تزيد من سيولة الدم، وهو ما يجب على النساء مراعاته أثناء فترات الحيض.

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من حصوات المرارة الحذر من الإكثار منه، ورغم أنه مفيد للحوامل، إلا أنه يجب أن يتم تناوله إشراف الطبيب.

يضيف الزنجبيل نكهة عطرية لكل من الأطعمة الحلوة والمالحة. إن "رشة" واحدة من جذر نبات الزنجبيل، تجعل العديد من الأطباق الآسيوية جذابة للغاية.