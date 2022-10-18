الأوقاف ومحافظة القدس تكرمان 250 حافظا للقرآن الكريم

كرّمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ومحافظة القدس، 250 حافظا وحافظة للقرآن الكريم، واللجان الداعمة لدور القرآن الكريم، وذلك في حفل مركزي أقيم في مسجد جعفر بن أبي طالب في بلدة حزما شرقي القدس.

ويُشار إلى أنه شارك في حفل التكريم وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، ونائب محافظ القدس عبد الله صيام، ورئيس دار القرآن الكريم في البلدة محمد عطا الحلو، وعدد من كبار موظفي الأوقاف، وذوي الحفظة.

وقال البكري: "إن وزارة الأوقاف تعمل من خلال الإدارات المختصة على نشر وحفظ كتاب الله وتخريج جيل قرآني صامد على هذه الأرض، ونسخر كل الإمكانيات المتاحة ونهيئها لدعم دور القرآن الكريم في كل محافظة".

وأشار البكري إلى استعداد أكاديمية القرآن الكريم في محافظة الخليل استضافة حافظي كتاب الله والمتفوقين في التلاوة والتجويد ليستفيدوا من تجربة الأكاديمية المميزة في هذا المجال، وأن جميع العاملين في الأكاديمية من محفظين على استعداد لتقديم خبرتهم وإمكانياتهم لحفظة كتاب الله.

بدوره، أشار الحلو إلى أن دار القرآن الكريم استطاعت هذا العام رغم ما مرت به من ظروف قاسية، تخريج دفعة مميزة من حفظة كتاب الله كاملا ولأجزاء منه وتفسيره، من طالبات المدارس الأساسية اللواتي يتعلمن في المدارس المقدسية، وكذلك معلمات حصلن على دورات ومسابقات متنوعة في حفظه.

وتخلل حفل التكريم، فقرة أناشيد إسلامية، وأخرى لتلاوة القرآن، وتوزيع شهادات تكريم وجوائز على حفظة القرآن الكريم والمتفوقين في التلاوة والتجويد والعاملين بتحفيظ القرآن الكريم.