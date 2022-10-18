الجهاد تنظم زيارات لعوائل الشهداء في جنين

قام وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي أمس الاثنين بتنظيم زيارات لعوائل شهداء جنين، الشهيدين: المجاهد متين ضبايا القائد الميداني وأحد مؤسسي كتيبة جنين، والطبيب عبد الله أبو التين والذين ارتقيا يوم الجمعة الماضية 14 أكتوبر، خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين.

وزار الوفد عائلة الشهيد المجاهد محمد ماهر تركمان أحد منفذي عملية الأغوار بتاريخ 4 سبتمبر الماضي والتي أدت لإصابة 6 جنود صهاينة والذي ارتقى متأثرًا بجراحه في مستشفيات الداخل المحتل بتاريخ 14 أكتوبر الجاري.

كما أحيى الوفد ذكرى الشهيد المجاهد محمد موسى نافع وزيارة منزل عائلته في الذكرى العشرين لاستشهاده والذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بتاريخ 14 أكتوبر 2002م.

في ذات السياق قدم الوفد التعازي باسم حركة الجهاد الإسلامي لعائلة الشاب محمد توفيق نواصرة والذي توفي خلال شجار عائلي مؤسف في بلدة فحمة جنوب غرب جنين.

وفي كلمة له أثنى القيادي المحرر خضر عدنان على الشهداء وعلى بطولاتهم التي سطروها في مواجهة العدو الصهيوني وارتقوا رافضين إلقاء السلاح حتى نالوا شرف الشهادة والتحقوا بركب من سبقهم من الشهداء.

وأكد القيادي عدنان أن جرائم الاحتلال التي يقوم بها في الضفة تعبر عن حالة اليأس والعجز التي وصل إليها نتيجة تصاعد عمليات المقاومة وامتدادها، مشيرًا إلى أن دماء الشهداء هي بمثابة الوقود لاستمرار هذه الحالة المتصاعدة من العمل المقاوم.

يذكر أن حركة الجهاد الإسلامي تنظم حملة زيارات لعوائل الشهداء في إطار الوفاء لهم ولتضحياتهم التي قدموها على طريق فلسطين، والوقوف إلى جانبهم وتعزيز صمودهم واستذكار أبنائهم الشهداء.