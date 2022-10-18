أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 18-10-2022

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أسعار الذهب في لبنان

استمرت أسعار الذهب في لبنان الانخفاض خلال تعاملات صباح، اليوم الثلاثاء 18 -10- 2022، في الأسواق اللبنانية.





أسعار كافة عيارات الذهب في لبنان

هبط سعر الذهب عيار 24 في لبنان اليوم، خلال التعاملات الصباحية، نحو 79.950 ألف ليرة (53.37 دولار)، مقابل 80.608 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لمنصة gold-price-today.com المختصة في رصد أسعار الذهب.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) اليوم، عند مستوى 69.958 ألف ليرة (46.70 دولار)، مقابل 70.534 ألف ليرة بنهاية تداولات الأمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان اليوم، ليتداول عند مستوى 59.963 ألف ليرة (40.03 دولار)، مقابل 60.457 ألف ليرة في ختام تعاملات أمس.

سعر الجنيه الذهب في لبنان

تراجع سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان، إلى نحو 2.486 مليون ليرة (1660 دولارًا). وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 559.662 ألف ليرة (373.57 دولار).





أسعار الذهب عالميا

وعالمياً، واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها خلال التداولات المبكرة اليوم، لتربح أكثر من 8 دولارات.