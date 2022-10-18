تحديد موعد صرف الدفعة الثانية من الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة.. اخر أخبار الشؤون الاجتماعية، في أكثر من مناسبة، خرجت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله بعدة تصريحات صحفية توضح موعد الدفعة الثانية من شيكات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن تجاوزت السلطة أزمتها المالية بعد استئناف الدعم المالي الأوروبي لها الذي توقف منذ 2020، وذلك بعد انقطاع عن الصرف استمر نحو سنتين كاملتين، بذريعة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، وهو ما فاقم من معاناة المستفيدين من الشؤون.

متى موعد صرف الدفعة الثانية من شيكات الشؤون

ويهتم المستفيدون من شيكات الشؤون الاجتماعية في البحث عن، تحديد موعد صرف الدفعة الثانية من الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة.. اخر أخبار الشؤون الاجتماعية، إذ إنهم يحاولون التغلب على الأوضاع المعيشية السيئة التي يعيشونها بفعل الحصار الإسرائيلي، وانعدام فرص العمل، وهو ما يدفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" متى موعد صرف الدفعة الثانية من شيكات الشؤون، وهو مت سنرفقه لكم خلال هذه المقالة.







موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2022

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2022، وفي تصريح صحفي، أكد لؤي المدهون مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 18/10/2022، أن الدفعة التالية التي سيتم صرفها لمخصصات الشؤون الاجتماعية ستكون خلال شهر 12، وأعرب عن أمله خلال التصريح الصحفي في انتظام صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في العام المقبل بعد انتهاء الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، وذلك من أجل العيش بكرامة نوعا ما.





متى موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 10 اكتوبر 2022

وعن الذين يسألون عن تغيير أسماء سواء حجب أو إضافة خلال الدفعة المقبلة، ويتساءلون عن، متى موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 10 اكتوبر 2022، بيّن مفوض وزارة التنمية في غزة، أن أسماء الدفعة القادمة قد تكون هي ذات الأسماء التي كانت تصرف لها في السابق، وأنه في حال تغيير معايير الدفعة التي سيتم الصرف لها ستكون هناك إضافة جديدة للأسماء، وبذلك نكون قد أوضحنا لكم متابعينا، تحديد موعد صرف الدفعة الثانية من الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة.. اخر أخبار الشؤون الاجتماعية.

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منزله بلا تدفئة وكان ينتظر صرف"شيكات الشؤون"الاجتماعية لشراء مدفئة لأطفاله.



🔹المحتاجين في غزة المحاصرة بحاجة إلى وقفتكم

🌱صدقتك تخفف معاناتهم



🔸للمساهمة:00970595906772 pic.twitter.com/zzohMtWnZX — فريق بسمة الخيري (@basmakh7) January 27, 2022

تحديد موعد صرف الدفعة الثانية من الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة.. اخر أخبار الشؤون الاجتماعية

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