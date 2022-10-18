بالفيديو والصور حقيقة في غزة...بقايا الورق مشروع مُكسب

"التفكير خارج الصندوق"، دفع المواطن أكرم العمور من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى البدء بمشروع تجميع الورق التالف والمستهلك مثل كتب المدارس والدفاتر وغيرها، وإعادة تدويره وإنتاج عدد كبير من الأشكال الكرتونية، لكن عمله يقتصر حالياً على صناعة كراتين تجميع بيض المائدة، لتدر عليه دخلاً وفيراً يُمكنه من إعالة أسرته، ومحاربة البطالة المتفشية.





ويساعد المواطن العمور الذي بدأ العمل بهذا المجال منذ عام 2019 في مصنعه الكائن شرقي خان يونس جنوب القطاع، نحو 7 عُمال آخرين على إنتاج كراتين بيض المائدة من الأوراق معادة التدوير، لتسد احتياجات أصحاب مزارع الدجاج البيّاض من المنتج، إضافة إلى اعتبار المشروع بمثابة مصدر دخل دائم له.





ويعمل العمور بمساعدة العمال على جمع أكبر قدر من الكرتون التالف، سواء من الكتب المدرسية المستهلكة، أو المسودات الجامعية التالفة، أو من الأوراق المتواجدة في الطرقات، ثم يقومون بفرزها وتجميع الصالح للصناعة مرة أخرى، ثم تحويلها إلى كراتين لتعبئة بيض المائدة، وبيعها إلى أصحاب المزارع بمبالغ مالية تساعدهم على سد حاجة منازلهم وأفراد أسرهم.





وتمر هذه العملية بعدة مراحل تبدأ من جمع الأوراق المراد تحويلها ثم فرزها، والانتقال إلى مرحلة تقطيعها وفرمها وعجنها عبر آلات خاصة، ثم إضافة بعض المواد التي تساعد على تماسكها، ثم إخراجها بشكلها النهائي لتكون جاهزة لتجميع بيض المائدة.





وينتج العمور نحو 3000 كرتونة يومياً ويتم توزيعها بواسطة اثنين من الموزعين المعتمدين لديه، وهو ما يُحقق اكتفاء ذاتياً لمزارع قطاع غزة من هذا المنتج، مشيراً إلى أن أزمة الكهرباء المتواصلة تٌخفض نسبة الإنتاج، متأملا أن تعمل الجهات المختصة على إيجاد حل لتلك المشكلة.





ويعاني أهالي قطاع غزة من أوضاع اقتصادية ومعيشية وإنسانية، غاية في السوء، نتيجة العدوانات السابقة والحصار المتواصل من الاحتلال على منذ 16 عامًا.









































