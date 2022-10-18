المدهون يكشف موعد صرف الدفعة القادمة لمخصصات الشؤون ويرد حول الأسماء والصرف الشهري

أكد لؤي المدهون مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 18/10/2022 ، ان الدفعة التالية التي سيتم صرفها لمخصصات الشؤون الاجتماعية ستكون خلال شهر 12، معرباً عن أمله في انتظام صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية .

وبين المدهون خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم " ان انتظام صرف مخصصات الشؤون مرتبط ب3 جهات وهي الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن التحويلات المالية ، ووزارة المالية والبنك الدولي .

وبشأن حدوث أي تغيير في أسماء الدفعة القادمة بين المدهون : "اسماء الدفعة القادمة قد تكون هي ذات الأسماء التي كانت تصرف لها في السابق ، مبيناً انه في حال تغيير معايير الدفعة التي سيتم الصرف لها ستكون هناك إضافة جديدة للأسماء.

وأوضح المدهون :" لحتى الآن لا نعرف هل سيكون الصرف على البرنامج القديم ام الجديد ، كون ان إجراءات تحديث البيانات لاتزال قائمة .

وحول الحديث عن تغيير نظام الصرف ويتم خلال كل شهر ، قال :"المشرع هو قرار الجهة المانحة ولا حديث عن الصرف كل شهر حتى الآن ، معتبراً أن الامر مرتبط بالتوافق مع الجهات المانحة.