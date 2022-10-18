أبو مجاهد: صفقة "وفاء الأحرار" شكّلت علامة فارقة في تاريخ المقاومة الفلسطينية

أكد مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين محمد البريم"أبو مجاهد"، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، أنّ صفقة وفاء الأحرار، شكّلت علامة فارقة في تاريخ المقاومة الفلسطينية، وسيخلد هذا اليوم المبارك كعنوان للنصر والتمكين والوحدة الفلسطينية الحقيقية.

وشدد "أبو مجاهد" في تصريح صحفي، على أن المقاومة الفلسطينية سجلت إبداعاً أمنياً وعسكرياً وحققت انتصاراً مدوياً على العدو الصهيوني وكسرت كل خطوطه الحمراء بإطلاق سراح 1027 أسيراً وأسيرة من كل أراضينا المحتلة.

وقال: "تحرير الأسرى سيبقى على رأس أولوياتنا، وسنمضي بكل الوسائل للوفاء بصمودهم وتضحياتهم، ولن يهدأ لنا بال حتى يتنسم جميع الأسرى عبق الحريَّة".

وأضاف، أن عملية "الوهم المتبدد" ومن بعدها صفقة "وفاء الأحرار المباركة" أعطت المقاومة دافعاً كبيراً من أجل التمسك بثوابتنا والإفراج عن أسيراتنا وأسرانا الأبطال مهما كانت التضحيات كبيرة وغالية.

وتابع: "نفتخر بما سطره أبناء لجان المقاومة وألوية الناصر صلاح الدين مع إخوانهم في كتائب القسام وجيش الإسلام بدمائهم من بطولات استثنائية في عملية الوهم المتبدد وصولاً لإنجاز صفقة وفاء الأحرار المباركة وفي مقدمتهم قادتها العظام الشهداء الأمين العام الشهيد جمال أبو سمهدانة أبو عطايا والقائد العام عماد حماد والشهداء القادة هشام أبو نصيرة وخالد شعث وخالد المصري".

ووجه تحية إجلال واعتزاز لشعبنا الفلسطيني الأبي صاحب الفضل بالإنجاز الكبير بصبره وصموده وتضحياته ولكل الشهداء الأبطال الذين ارتقوا في معركة الوهم المتبدد وفي مقدمتهم الشهيدان البطلان" حامد الرنتيسي ومحمد فروانة" وكافة القادة العظماء الذين أشرفوا على عملية الأسر وعلى صفقة وفاء الأحرار وعلى رأسهم القادة أبوعوض النيرب وأحمد الجعبري ورائد العطار ومحمد أبو شمالة.