في الذكرى الـ11 لصفقة وفاء الأحرار.. حماس: تحرير جميع الأسرى مسؤولية وطنية

أكدت حركة حماس اليوم الثلاثاء 18/10/2022 ، أن الذكرى الحادية عشرة لصفقة وفاء الأحرار والتي تم من خلالها كسر القيد عن 1027 أسيرًا وأسيرة ، تأتي هذا العام وجماهير شعبنا في عموم الضفة المحتلة يخوضون ملحمة بطولية ضدّ العدو وقطعان مستوطنيه، معتبرةً أن المرابطين في بيت المقدس وأكنافه يسطّرون بثباتهم وصمودهم عناوين إفشال مخططات التهويد والتقسيم.

وشددت الحركة على أنها ماضية بالمقاومة الشاملة، وفي كلّ ساحات الوطن، حتى زوال الاحتلال عن أرضنا وتحقيق التحرير الشَّامل والعودة.

واعتبرت أن تحرير جميع أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات، مسؤولية وطنية جامعة، كانت وستبقى على رأس أولوياتنا، ولن يهدأ لنا بالٌ حتى إنجاز صفقة وفاء مشرّفة، يتنسمّون خلالها عبق الحريّة على أرض الوطن، بإذن الله.

وحذرت حماس الاحتلال من استمرار عدوانه ضدّ الأسرى في سجونه، داعية ًكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى فضح جرائم الاحتلال ضدّ الأسرى، ونؤكّد أنَّ جرائم الاعتقال الإداري والعزل والتعذيب النفسي والجسدي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية لن تفلح في كسر صمود الأسرى وإرادتهم في انتزاع الحريّة والحقوق الوطنية المشروعة.

ودعت شعبنا وأمتنا وأحرار العالم إلى مواصلة تضامنهم مع قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتعزيز مواجهتهم للاحتلال في معارك الأمعاء الخاوية، وتفعيل برامج الانتصار لهم ودعم صمودهم، حتى نيلهم الحريّة.

وترحمت الحركة على مهندسها القائد الشهيد أحمد الجعبري، وكلّ إخوانه الشهداء المشاركين في إنجاز الصفقة بدمائهم وتضحياتهم وجهادهم، وكل قوافل شهداء شعبنا الأبرار.