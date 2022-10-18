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ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

ارتفعت أسعار الذهب، في الأردن اليوم الثلاثاء 18-10-2022، في التعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1650.49 دولار للأوقية(الأونصة)، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1656.00 دولار.

في المقابل، انخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة مما خفف بعض الضغط على الذهب المسعر بالدولار.





أسعار كافة عيارات الذهب ي الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن 37.96 دينار (52.94 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن 33.84 دينار (46.32 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن مسجلا 28.475 دينار (39.70 دولار).



