مصرع شخصين بحادث طرق بالداخل المحتل

لقي شخصان مصرعهما، مساء اليوم، الاثنين، وأصيب ثالث بجراح خطيرة في حادث طرق وقع قرب بلدة إبطن قرب حيفا بالداخل المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الحادث وقع على شارع رقم 762 قرب إبطن الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا، من جراء تصادم مركبتين وجها لوجه، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في إحداها.

كما أسفر الحادث عن مصرع الشاب فايز منير حلف (22 عاما)، والسيدة مالكة خوالد زبيدات (51 عاما)، كما أسفر عن إصابة شخص ثالث بجروح خطيرة.

وأوضحت المصادر بأن الضحايا من بلدتي الزبيدات وعرب الحلف اللتين تقعان قرب بسمة طبعون.

وكانت الطواقم الطبية قد أفادت بأنها أقرت وفاة الشاب في موقع الحادث، في حين نقلت طواقم الإسعاف رجلا وامرأة في الخمسينات من العمر، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، وهما في حالة "غير المستقرة".

وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى "رمبام" إقرار وفاة المصابة إثر فشل عمليات الإنعاش التي أجريت لها، وأوضح المستشفى أن المصاب الثالث يخضع للعلاج وهو بحالة "شديدة الخطورة".