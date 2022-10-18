رونالدو الرياضي الأكثر تسويقاً في العالم!

اختارت شركة "سبورتس برو" الإنجليزية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد كأكثر رياضي تسويقاً في العالم.

وكانت نشرت "سبورتس برو" قائمة بأكثر 50 رياضيا من حيث القوة السوقية تصدرها كريستيانو رونالدو.

ولا تعتمد القائمة فقط على عدد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضع العديد من الأمور الأخرى في الحسبان مثل تأثيره الاجتماعي وأعماله الخيرية وتأثيره على الخط الأساسي الثلاثي المنقسم إلى 3 أمور اجتماعية وبيئية ومالية.

وبدورها نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن "سبورتس برو" أن رونالدو حصل على تقييم أكثر رياضي تسويقاً بنقاط بلغت 91.21 من 100، متفوقاً على الأمريكية سيرينا ويليامز نجمة لعبة التنس التي حلت في المركز الثاني ثم بطل العالم في الفورمولا 1، البريطاني لويس هاميلتون الذي حل ثالثاً.

ومن جانبه جاء ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والأرجنتين خامساً وقبله في المركز الرابع نجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس.

وحلت اليابانية ناعومي أوساكا لاعبة التنس في المركز السادس، ثم جاء سابعاً الهندي فيرات كولي نجم الكريكت ثم نجمة كرة القدم أليكس مورجان لاعبة منتخب أمريكا للسيدات.

وبدوره حل سام كاير لاعب منتخب أستراليا لكرة القدم في المركز التاسع ثم في الترتيب العاشر نجم كرة القدم الأمريكية توم برادي.

ومن جانبه علق ميشيل لونج، مدير تحرير "سبورتس برو" على آلية اختيار الرياضيين الأكثر تسويقية قائلاً: "نحن نسأل أنفسنا منذ 2010، من هو أهم رياضي تسويقياً في الكوكب الآن؟، ويقدم الرد على السؤال كل عام لقطة رائعة لأعمال التسويق للرياضيين.".

وأسهب لونج: "يمكن تحديد قابلية التسويق بعدة طرق، ولكن ما يتضح من تقييمنا المتعمق هو أن كل رياضي من الرياضيين في القائمة المتنوعة لهذا العام يقدم قيمة كبيرة لشركاء علامتهم التجارية.

وتابع: "إنهم ليسوا فقط من النخبة، وذوي الأداء البارز في الألعاب التي يمارسونها، أو في نفوذهم الفردي، وفي كثير من الحالات، فإن الاستعداد للتحدث عن القضايا الاجتماعية يضعهم كسفراء مثاليين للشركات التي تسعى إلى التواصل بشكل أصيل مع المستهلكين".