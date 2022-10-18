أحد أبطال عملية "نفق جلبوع" الأسير يعقوب قادري يدخل عامه (20) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد يعقوب محمود أحمد قادري "غوادرة" (50 عامًا) من قرية بئر الباشا لمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة؛ أنهى تسعة عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 18/10/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد (مرتين) بالإضافة إلى (35 عامًا) بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات السرايا ضد قوات الاحتلال، وصدر بحقه مؤخرًا حكمًا جائرًا لمدة خمسة أعوام على خلفية انتزاعه الحرية عبر نفق جلبوع ليصبح حكمه مؤبدين وأربعين عام.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير يعقوب قادري عانى من أوضاع صحية صعبة منذ بداية عام 2022م، وبعد ازدياد معاناته تم نقله إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع بالداخل المحتل، وهناك تم إجراء صورة طبقية له بسبب الآلام المتواصلة التي يعاني منها في كتفه ويده اليمنى والرقبة والأذن، وبتاريخ 23/06/2022م تم إبلاغه في عيادة سجن أوهليكيدار بوجود ورم في الغدة الدرقية الذي سبب له تلك المشاكل، وذلك بعد أن واجه وضع صحي صعب، وأخبروه أنه بحاجة لإجراء عملية خزعة لمعرفة الورم هل هو خبيث أم حميد، وبعد مطالبات عديدة تم نقله بتاريخ 08/10/2022م إلى مستشفى برزلاي في مدينة عسقلان بالداخل المحتل، وهناك تم إجراء عملية خزعة له، وحتى اللحظة لم يتم إبلاغه بنتيجة الخزعة.

جدير بالذكر أن الأسير يعقوب قادري ولد بتاريخ 22/12/1972م؛ وهو أعزب؛ ونجح الأسير المجاهد يعقوب بتاريخ 06/09/2021م برفقة إخوانه الأسرى محمود عارضة، أيهم كمامجي، محمد العارضة، ومناضل انفيعات وزكريا زبيدي بانتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع، وبتاريخ 10/09/2021م في مساء يوم الجمعة في مدينة الناصرة في الداخل المحتل أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين محمود عبدالله عارضة ويعقوب محمود قادري، وفي اليوم التالي أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين محمد قاسم عارضة، والأسير زكريا زبيدي، وبتاريخ 19/09/2021م فجر يوم الأحد في الحارة الشرقية بمدينة جنين بعد مطاردة وبحث استمرت 13 يوم أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين أيهم كمامجي ومناضل انفيعات بعد محاصرة منزل كانا يتحصنان فيه شرق جنين، وأصدرت ما يسمى محكمة الناصرة الاحتلالية في الداخل المحتل حكمًا بالسجن لمدة خمسة أعوام بالإضافة لغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف شيكل بحق الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم كعقوبة جائرة بحقهم على هروبهم عبر نفق جلبوع يضافوا لأحكامهم، كما أصدرت تلك المحكمة حكمًا بالسجن لمدة أربعة أعوام وغرامة مالية مقدارها 2000 شيكل بحق الأسرى الخمسة الذين ساعدوهم بحفر النفق وهم الأسرى إياد جرادات، علي أبو بكر، محمد أبو بكر، محمود أبو اشرين لكن الأسير الخامس وهو قصي مرعي رفض الاعتراف بلائحة الاتهام وحتى اللحظة لم يصدر حكمًا بحقه بعد. ويقبع حاليًا المجاهد يعقوب في عزل سجن عسقلان.