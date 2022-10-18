اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة بعد مداهمات لمنازل المواطنين  

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 18/10/2022 ، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة ، بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مساء امس ، قرية رمانة غرب جنين واعتقلت شابا واحتجزت آخر على حاجز " دوتان " المقام فوق أراضي بلدة يعبد غرب المدينة، وذلك بالتزامن مع اندلاع مواجهات في محيط حاجزي الجلمة وسالم العسكريين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رمانة وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها وشنت حملة تفتيش وتمشيط واسعة، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرية زبوبا غرب جنين.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال على حاجز عسكري "دوتان" شابا (لم تعرف هويته) بينما احتجزت صاحب المركبة التي كان يستقلها ويدعى فادي زيد الكيلاني، من بلدة يعبد، لأكثر من ساعة واستجوبته قبل أن تخلي سبيله.

في غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال حملة تفتيش واسعة على كاميرات المراقبة على امتداد شارع جنين – حيفا، واستولت عليها من داخل المحال والمصالح التجارية.

وعرف من بين المعتقلين فجر اليوم ما يأتي :

١. فادي سعد- القدس

٢. أمجد أبو رجب- القدس

٣. نادر أبو رجب- القدس

٤. أحمد طه- القدس

٥. عاطف التميمي- القدس

٦. بلال الضيافين- القدس

٧. شقيقة بلال الضيافين- القدس

٨. إدريس العبد- كوبر شمال رام الله

٩. صلاح الدين إبراهيم الزبيدي- مخيم الجلزون شمال رام الله

١٠. ثائر يوسف حمدان- بيت سيرا غرب رام الله

١١. محمد سحو- قباطية جنوب جنين