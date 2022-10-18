بالفيديو قتلى بانهيار أرضي في فنزويلا

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022: إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في انهيار أرضي وقع في شمال البلاد.

وأوضح مادورو أن المعلومات الأولية تشير أيضا إلى أضرار مادية جسيمة من جرّاء الانهيار الأرضي الذي وقع في حي إل كاستانو بمدينة ماراكاي عاصمة ولاية أراغوا والتي تبعد عن كراكاس 80 كيلومترا.

وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الفنزويلي انهيارات طينية وقد دمّرت كل ما اعترض طريقها وجرفت معها سيارات وأشجاراً وصخوراً ضخمة.

وأدلى مادور بتصريحه هذا من لاس تيخيرياس التي خلّف فيها انهيار أرضي قبل أسبوع 54 قتيلاً وثمانية مفقودين.

وأورد مادورو هذه الحصيلة الجديدة خلال زيارته التفقدية للموقع المنكوب، علما بأن حصيلة سابقة كانت قد أفادت بسقوط 50 قتيلا و56 مفقوداً في الكارثة.