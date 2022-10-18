طقس فلسطين.. أجواء باردة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: 2022-10-19

يبقى الجو الخريفي المعتدل والمريح هو المسيطر دون تغير يذكر على درجات الحرارة . وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة. ومع المساء يعود الجو ليصبح منعشاً ومن ثم مائلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. والله تعالى أعلى وأعلم.

الخميس: 2022-10-20

لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها ضمن المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام. في ساعات النهار يسود جو معتدل وخريفي بحت. مع ساعات المساء يعتدل الجو ويثبح لطيفاً ومنعشاً ومائل للبرودة في المناطق الجبلية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الجمعة: 2022-10-21

لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدلات السنوية مع بقاء الأجواء الخريفية اللطيفة والمعتدلة نهاراً وخاصة في المناطق الجبلية، والمائلة للبرودة الى باردة ليلاً. والله تعالى أعلى وأعلم.

السبت: 2022-10-22

تبقى الأجواء الخريفية هي المسيطرة تماماً. ويسود خلال النهار جو معتدل ولطيف على أن تصبح الأجواء منعشة الى باردة نسبياً في ساعات الليل والفجر . وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة. والله تعالى أعلى وأعلم.