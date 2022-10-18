الطقس: إرتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 2022-10-18، أن يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات وتسود أجواء صيفية الطابع بالعموم في ساعات النهار على أن تعاود الحرارة الإنخفاض في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر ليصبح الجو باردأً نسبياً الى بارد. والله تعالى أعلى وأعلم

الأربعاء: 2022-10-19

يبقى الجو الخريفي المعتدل والمريح هو المسيطر دون تغير يذكر على درجات الحرارة . وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة. ومع المساء يعود الجو ليصبح منعشاً ومن ثم مائلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. والله تعالى أعلى وأعلم.

الخميس: 2022-10-20

لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها ضمن المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام. في ساعات النهار يسود جو معتدل وخريفي بحت. مع ساعات المساء يعتدل الجو ويثبح لطيفاً ومنعشاً ومائل للبرودة في المناطق الجبلية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الجمعة: 2022-10-21

لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدلات السنوية مع بقاء الأجواء الخريفية اللطيفة والمعتدلة نهاراً وخاصة في المناطق الجبلية، والمائلة للبرودة الى باردة ليلاً. والله تعالى أعلى وأعلم.

السبت: 2022-10-22

تبقى الأجواء الخريفية هي المسيطرة تماماً. ويسود خلال النهار جو معتدل ولطيف على أن تصبح الأجواء منعشة الى باردة نسبياً في ساعات الليل والفجر . وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة. والله تعالى أعلى وأعلم.