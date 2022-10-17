سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 18 اكتوبر 2022

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، واصل سعر الدولار اليوم في سوريا هبوطه لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

وبذلك فإن الليرة تواصل استعادة بعض خسائرها التي منيت بها مؤخرا، وإثر تلك الخسائر قفز الدولار أمام الليرة فوق مستوى 5000 ليرة مقابل الدولار الواحد.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بسوريا

وواصل سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) هبوطه ليبلغ مستوى 4870 ليرة للشراء، و4900 ليرة للبيع، مقابل مستوى 4970 ليرة للشراء، و5000 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر اليورو والاسترليني اليوم في سوريا

وهبط سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 4731 ليرات للشراء، و4765 ليرة للبيع، وذلك مقابل 4828 ليرات للشراء، و4862 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات يوم أمس.

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 5431 ليرة للشراء، و5475 ليرة للبيع، مقابل 5543 ليرة للشراء، و5586 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم مقابل الليرة

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1295 ليرة للشراء، و1306 ليرات للبيع، وذلك مقابل 1322 ليرة للشراء، و1333 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1323 ليرة للشراء، و1334 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 15680 ليرات للشراء، و15801 ليرة للبيع.