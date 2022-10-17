كم سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 18 اكتوبر 2022 | طالع أسعار الذهب مقابل الدينار الاردني

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، حيث يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب من مختلف العيارات و العملات العالمية، لا سيما ان الكثير من الأشخاص يبحثون بشكل يومي عن أسعار الذهب، خصوصاً التجار و الأشخاص المقبلين على الزواج و المستثمرين، و في هذه المقالة نوضح لكم أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني اليوم الثلاثاء 18-10-2022، كما جاءت في محلات الصاغة و الأسواق الأردنية.

أسعار الذهب في الأردن اليوم

سجل سعر الذهب ارتفاعاً في الأردن اليوم، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، تزامناً مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، بعد توقف ارتفاع الدولار وعمليات شراء ملموسة.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن 37.96 دينار (52.94 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن 33.84 دينار (46.32 دولار).وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن مسجلا 28.475 دينار (39.70 دولار).

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1650.49 دولار للأوقية(الأونصة)،وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1656.00 دولار.

في المقابل، انخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة مما خفف بعض الضغط على الذهب المسعر بالدولار.



