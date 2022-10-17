أسعار الذهب في العراق بتعاملات صباح اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

أسعار الذهب عيار 21،24،18، و الجنيه الذهب في العراق بتعاملات اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، يبحث العديد من الأشخاص عبر محرك جوجل الشهير و مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى عن أسعار الذهب مقابل الدينار العراقي في تعاملات صباح اليوم، و خصوصاً التجار و الأشخاص المقبلين على الزواج من الرجال و النساء، و يسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لرصد أسعار الذهب من مختلف العيارات مقابل العملات المختلفة، و في هذه المقالة يرصد لكم أسعار الذهب في العراق في تعاملات اليوم الثلاثاء 18-10-2022.

أسعار الذهب في العراق اليوم

سجل سعر الذهب ارتفاعاً في العراق بتعاملات صباح اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا، مدعومة بتوقعات انخفاض الدولار.

و صعدت أسعار الذهب في العراق، اليوم و بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 78.153 ألف دينار (53.54 دولار).

أما جرام الذهب عيار 22 فارتقع أيضا في العراق وسجل سعر الجرام نحو 71.641 ألف دينار، ما يعادل نحو (49.08 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق إلى نحو 68.385 ألف دينار (46.85 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 58.616 ألف دينار (40.15).

أما جرام الذهب عيار 12، فصعد في العراق إلى نحو 39.076 ألف دينار (26.77 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب في العراق نحو 2.430 مليون دينار (1665 دولارا)، أما الجنيه الذهب فسجل نحو 547.082 ألف دينار عراقي (374.77 دولار أمريكي).

وزاد سعر الكيلو الذهب في العراق صباح اليوم إلى نحو 78.152 مليون دينار (53.537 ألف دولار).

و يأتي صعود المعدن الأصفر في العراق تزامناً مع صعود عالمي للذهب، مستفيدا من هبوط سعر الدولار الأمريكي بنحو 0.1%..

عالميا، سجل سعر أوقية الذهب اليوم نحو 1650.49 دولار، بعد أن صعدت الأسعار بنسبة وصلت إلى 0.5%، في ظل إقبال على شراء المعدن الأصفر عالميا.



