"ليفاندوفسكي" يتوج بجائزة أفضل هداف في العالم

فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، بجائزة جيرد مولر، خلال حفل الكرة الذهبية الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.



وجائزة جيرد مولر هي جائزة استحدثتها المجلة الفرنسية فرانس فوتبول مؤخرًا، ويتوّج بها أفضل هداف على مستوى الأندية والمنتخبات.



وسميت الجائزة بهذا الاسم نسبة لأسطورة منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ، وأحد أشهر الهدافين في تاريخ كرة القدم.



ونال ليفاندوفسكي جائزة جيرد مولر، بعد تسجيله 57 هدفًا في الموسم الماضي، مع ناديه السابق بايرن ميونخ، ومنتخب بلاده بولندا.



يشار إلى أن ليفاندوفسكي هو صاحب الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، خلال آخر موسمين.



وقضى ليفاندوفسكي 8 سنوات مع بايرن ميونخ حقق خلالها العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، قبل أن يقرر الانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي.