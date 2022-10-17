قناة الجزيرة: السلطات الماليزية حررت فلسطينياً اختطفه الموساد في "كوالالمبور"

ذكرت قناة الجزيرة القطرية مساء اليوم الاثنين بأن السلطات الماليزية حررت فلسطينيا من غزة اختطفه الموساد الإسرائيلي في كوالالمبور.

و أشارت الجزيرة الى أن عملية الاختطاف جرت أواخر سبتمبر الماضي والموساد استعان لتنفيذها بعملاء ماليزيين.

و وفقاً للقناة، فإن المخابرات الماليزية استطاعت الوصول لمكان الخاطفين واعتقالهم وتحرير الناشط خلال 24 ساعة

و بينت أن الموساد حقق مع الناشط الفلسطيني عبر الفيديو من تل أبيب بشأن ارتباطه بكتائب القسام.

و بحسب ما نقلت الجزيرة، فإن العملاء الماليزيون المتورطون في اختطاف الناشط الفلسطيني دربهم الموساد في دول أوروبية.