نقيب الأطباء: منحنا الحكومة الفرصة لتنفيذ الاتفاق..وأطالب اشتية بالاعتذار

قال نقيب الأطباء شوقي صبحة، مساء اليوم الإثنين "إنه لم يثني أحد النقابة عن إجراءاتها النقابية، ولكنها قررت منح الحكومة الفلسطينية الفرصة لتنفيذ الاتفاق الموقع سابقًا، وذلك بناءً على وساطة من حركة "فتح".

وأضاف صبحة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" أن تصريحات اشتية خلال جلسة الحكومة أنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة"، مطالبًا إياه بالاعتذار عنها لما تحمل من إساءة. كما قال.

وأردف: "نقابة الأطباءـ، لم ولن يأتي من يستطيع أن يكسر قراراتها أو يثنيها ضعفًا عن قراراتها، ولكن تم تعليق الإجراءات احترامًا من النقابة لدورها الوطني الممتد لعشرات السنوات، وقبل ميلاد أول حكومة فلسطينية، واحترامًا لحركة فتح العملاقة، واحترامًا لدماء الشهداء، والظرف الطارئ الخاص الذي يمر به شعبنا، وتغلبيًا للمصلحة الوطنية".

وتابع: "هكذا تصريح أتى لتعزيز القناعة بأننا نقف أمام حكومة غير صادقة، لا مسؤولة، وليس بعيد عنا وزير مالية الحكومة الذي تهرب من الاتفاقيات وكان سببًا في التحرك النقابي الأخير".

وفيما يلي نص التصريح كاملاً:

ابناء شعبنا المرابط المناضل الزميلات والزملاء استمعنا اليوم لتصريح رئيس الوزراء عن تعليق الإجراءات النقابية، ان هذا التصريح اقل ما يمكن وصفه انه بعيد كل البعد عن الحقيقة، وان ما قاله رئيس الوزراء عن ثني النقابة عن إجرائاتها النقابية غير صحيح.. فالنقابة أعطت فرصة للحكومة لكي تنفذ الاتفاقية الموقعة مع النقابة بعد وساطة من الاخوة في حركة فتح.

ان نقابة الاطباء لم ولن ياتي من يستطيع أن يكسر قراراتها او يثنيها ضعفا عن قراراتها ولكن تم تعليق الاجراءات احتراما من النقابة لدورها الوطني الممتد لعشرات السنوات حتى قبل ميلاد اول حكومة فلسطينية واحتراما لحركة فتح العملاقة واحتراما لدماء الشهداء والظرف الطارئ الخاص الذي يمر به شعبنا وتغليبا للمصلحة العليا.

أن هكذا تصريح أتى ليعزز القناعة بأننا امام حكومة غير صادقة لا مسؤولة، وليس بعيد عنا تصريح وزير مالية الحكومة الذي تهرب من الاتفاقيات وكان سبب للتحرك النقابي الاخير.

بناء على ما سبق نطالب رئيس الوزراء بالاعتذار رسميا لما صدر عنه من اساءة لنقابة الأطباء الوطنية المسؤولة الحرة .