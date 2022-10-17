كورتوا يحصد جائزة أفضل حارس في العالم

حصد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم عن الموسم الماضي (2021-2022)، خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.



وظهر كورتوا بصورة رائعة في الموسم الماضي، وكان أحد أهم أسباب تتويج ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.



وسلم الإيفواري سباستيان هالير مهاجم بوروسيا دورتموند، -المصاب بسرطان الخصية-، الجائزة للحارس البلجيكي.



ونال كورتوا الجائزة متفوقا على العديد من حراس المرمى مثل مانويل نوير (بايرن ميونخ) وأليسون بيكر (ليفربول) وياسين بونو (إشبيلية).



يشار إلى أن جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان هو من نال جائزة ياشين العام الماضي.