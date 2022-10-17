تقرير هل منع الاحتلال ادخال "الحمير" الى قطاع غزة؟

نقل عدد من النشطاء و المواقع الإخبارية مساء اليوم الاثنين خبراً مفاده أن سلطات الاحتلال منعت إدخال الحمير الى قطاع غزة، حسب إفادات عدد من تجار المواشي في القطاع.

ونقلت المصادر عن بعض تجار المواشي، قولهم إن الاحتلال اتخذ قبل أيام قراراً بوقف توريد الحمير إلى غزة بحجة تهريبها من هناك إلى مصر لذبحها وتصدير جلودها إلى الصين لاستخدامها في صناعة مواد التجميل.

مدير العلاقات العامة في وزارة الزراعة بقطاع غزة، فايز الشيخ بدوره نفى هذه التقارير التي تحدثت عن منع ادخال الحمير الى القطاع، مشيراً الى أن هذه تقارير متداولة بين الناس، و لا أساس لها من الصحة.

و لفت الشيخ في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الإجبارية" الى أن هناك نقص في كمية المواشي التي تدخل الى قطاع غزة، و من ضمنها الحمير، و لكنها ما زالت تدخل الى القطاع بكميات قليلة.

و أشار الشيخ الى أن الاحتلال يواصل فرض قيود اقتصادية على قطاع غزة، من خلال تقنين اعداد الواردات الى القطاع، سواء من المواشي أو السلع الأساسية، و ذلك بهدف اضعاف القطاع الاقتصادي و الزراعي و مختلف مناحي الحياة في القطاع.

يذكر بأن الاحتلال ما زال يفرض حصاراً على قطاع غزة، كما يفرض قيوداً على عدد من الواردات منذ عام 2006، مما أدى الى انخفاض الواردات للقطاع نسبة تجاوزت 25% عن العام الماضي.