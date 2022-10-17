جيش الاحتلال يقرر إغلاق حاجز سالم العسكري شمال جنين حتى إشعار آخر

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين18/10/2022م، إغلاق حاجز سالم العسكري شمال جنين حتى إشعار آخر.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال:" إن الجيش قرر إغلاق حاجز سالم شمال جنين حتى إشعار آخر، في أعقاب عملية إطلاق النار تجاه الحاجز".

واستهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين18/10/2022م، قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتمركزة حاجز سالم العسكري غرب مدينة جنين بوابل من الرصاص".‏

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الساعات الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتي جنين ونابلس، والتى تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو؛ يظهر لحظات اطلاق النار تجاه قوات الاحتلال "الإسرائيلي":