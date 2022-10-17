سبب وفاة زوجة نزار أبو حجر الفنان السوري أبو غالب-من هي أسيمة زوجة نزار أبو حجر، فجع الفنان السوري من أصل فلسطيني نزار أبو حجر والمعروف بـ" أبو غالب" بموت زوجته أسيمة، الأمر الذي ولد حالة من الحزن في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مواقع التواصل الاجتماعي السورية، لهذا وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن سبب وفاة زوجة نزار أبو حجر الفنان السوري أسيمة وذلك تماشياً مع عمليات البحث المتواصلة عبر محركات البحث للتعرف عن سبب وفاة زوجة نزار أبو حجر الفنان السوري أبو غالب، من هي زوجة نزار أبو حجر.

من هي أسيمة زوجة نزار أبو حجر

وفجع الممثل السوري نزار أبو حجر بوفاة زوجته أسيمة، التي وافتها المنية أمس الأحد، وتمت الصلاة على الراحلة عقب صلاة ظهر اليوم في جامع التل الكبير، وثم ووري جثمانها الثرى في مقبرة التل.

وأعلنت نقابة الفنانين السورية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك عن وفاة السيدة أسيمة زوجة الفنان السوري نزار أبو حجر، وقدمت النقابة التعازي الحارة وكلمات المواساة للفنان السوري.

سبب وفاة زوجة نزار أبو حجر الفنان السوري

وفي مقالنا سبب وفاة زوجة نزار أبو حجر الفنان السوري أبو غالب-من هي أسيمة زوجة نزار أبو حجر، يعتبر الفنان السوري نزار أبو حجر من الفنانين الذين يعملون على إبراز الأدوار التي يؤديها بحرفية كبيرة، حتى يكاد يصدق المتابع أنه والشخصية التي يؤديها شخص واحد وليس تمثيل، وقد ضجت المواقع عبر الساعات القليلة بخبر محزن للغاية يخص الفنان نزار وكذلك عائلته، وفي مقالنا من هي زوجة نزار أبو حجر، سنتعرف على الإجابة عن السؤال، بالإضافة إلى السبب الذي أدى إلى تدول اسم الفنان وزوجته، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، نتمنى حسن الاطلاع.

من هو نزار أبو حجر ويكيبيديا

الاسم: نزار أحمد أبو حجر الأصول: تنحدر أصول عائلة الفنان نزار إلى مدينة المجدل في فلسطين حيث أن عائلته من العائلات الفلسطينيين التي هاجرت إلى سوريا في أعقاب النكبة في عام 1948. مكان الولادة: مدينة دمشق في سوريا. تاريخ الولادة: ولد في عام 1952م. التحصيل العلمي: حاصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة أبرز إنجازاته الفنية: أثرى الدراما السورية بالعديد من الأعمال الهامة والتي تركت بصمة لدى جمهور المتابعين نذكر منها: مسلسل باب الحارة عام 2006 وفيلم الكرسي عام 2002 وأشهر أدواره في المسلسل الشهير باب الحارة الجزء الأول والثاني والثالث بدور أبو غالب والذي نال إعجاب الكثير من الجماهير.

من هي أسيمة زوجة الفنان نزار أبو حجر

وضمن مقالنا سبب وفاة زوجة نزار أبو حجر الفنان السوري أبو غالب-من هي أسيمة زوجة نزار أبو حجر، سبب وفاة زوجة نزار أبو حجر، فجع الفنان السوري من أصل فلسطيني نزار أبو حجر في الساعات الأخيرة بوفاة زوجته أسيمة والتي قضت معه أيامًا وسنينًا كانت الأكثر ازهارًا في حياته، وتداول رواد المواقع الاجتماعية الخبر بشكلٍ سريع وعمدت نقابة الفنانين السوريين إلى تقديم واجب العزاء للفنان فيما شارك عدد كبير من الزملاء في الوسط الفني في الجنازة مقدمين المواساة لرفيق دربهم، ولكن ما هو سبب وفاة زوجة نزار أبو حجر

الغالي الفنان المتألق نزار أبو حجر

ربي يحفظك pic.twitter.com/Ea8r6Sy1j1 — ”كرار العربي“ (@Karrar_Alarabi) December 26, 2021

من هو نزار أبو حجر

مقالنا سبب وفاة زوجة نزار أبو حجر الفنان السوري أبو غالب-من هي أسيمة زوجة نزار أبو حجر، ونزار أبو حجر هو ممثل سوري من أصول فلسطينية، تعود جذوره إلى مدينة المجدل في فلسطين المحتلة، انتقلت عائلته للعيش في دمشق عقب النكبة مباشرةً، والفنان السوري الكبير أنور البابا هو خاله شقيق والدته، وقد استطاع الفنان نزار أبو حجر بإثراء الدراما السورية حيث اشتهر بدور أبي غالب في مسلسل باب الحارة، الذي نال إعجاب الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج.

من هو نزار أبو حجر ويكيبيديا



وفي مقالنا سبب وفاة زوجة نزار أبو حجر الفنان السوري أبو غالب-من هي أسيمة زوجة نزار أبو حجر، عرف المجتمع العربي والوسط الفني العربي الفنان نزار ابو حجر من خلال دور أبو غالب في باب الحارة في أجزائها الثلاثة الأولى حيث اشتهر بجملة بليلة بلبلوكي وغيرها.

ولكن الفنان نزار ابو حجر له الكثير من الأعمال السابقة، فقد برزت موهبته منذ الصغر إلا أن الحالة المعيشية التي عانها في صغره أخرت نمو تجربته كثيرًا، فالفنان هاجر مع عائلته من قرية المجدل في الأراضي الفلسطينية بحكم إرهاب الاحتلال الإسرائيلي في عام 1948 وعانى من اليتم وعمل في سن مبكرة حتى أنه لم يبدأ تعلم القراءة والكتابة إلا في عمر الخامسة عشر.





زوجة نزار ابو حجر سيرة ذاتية



يُعرف عن الفنان نزار ابو حجر أنه متزوج من سيدة سورية تُدعى أسمية وهي بعيدة عن الوسط الفني وأنجبت له عددًا من الأبناء، وضمن مقالنا سبب وفاة زوجة نزار أبو حجر الفنان السوري أبو غالب-من هي أسيمة زوجة نزار أبو حجر، وفي أحد اللقاءات الإعلامية مع الفنان ابو حجر أخبر أن زوجته تعمل طبيبة وأن بعض أولاده أنهى دراسة الهندسة والبعض الآخر اتخذ سبيل زوجته بدراسة الطب، وأشار أن عائلته على الرغم من رؤيتها بأن مهنة التمثيل لا تليق به إلا أنهم يفتخرون به كثيرًا وبما حققه لهم في حياتهم.

سبب وفاة زوجة نزار أبو حجر

وكانت نقابة الفنانين في سوريا شاطرت النجم نزار ابو حجر الحزن بوفاة فقديته زوجته أسيمة وقدمت له التعازي على خسارته لرفيقة دربه، فيما شارك العديد من الفنانين في الجنازة التي سارت بزوجة الفنان نزار ابو حجر إلى مثواها الأخير في مقبرة التل كما شاركوا في الصلاة عليها في جامع التل الكبير أمس الأحد السادس عشر من أكتوبر 2022، ولم يتحدث الممثل السوري ولا نقابة الفنانين عن سبب وفاة أسيمة ما يُشير إلى أن الوفاة طبيعية وجاءت تنفيذًا لقضاء الله بإنهاء العمر بها .

كم عمر الفنان نزار ابو حجر

وفي مقالنا سبب وفاة زوجة نزار أبو حجر الفنان السوري أبو غالب-من هي أسيمة زوجة نزار أبو حجر، يُشار إلى أن الفنان نزار ابو حجر من مواليد فلسطين في قرية المجدل خلال العام 1952، وهو يبلغ من العمر الآن 70 عامًا، وتعود أصوله إلى فلسطين في مدينة المجدل حيث تنتمي جذور عائلته إلى آل الحلاق هناك، لكنه لم يرّ فلسطين حيث هاجر والداه فورًا بعد النكبة واستقرا في دمشق عند خاله أنور البابا ولعل هذه النشأة كانت سببًا في تفتح قلبه وموهبته للفن التلفزيوني والسينمائي.