مبابي: نحذر أي لاعب ينضم لسان جيرمان

رد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على الجدل المثار بشأنه في الأيام القليلة الماضية.

ونفى مبابي ما تردد بشأن تفكيره في الرحيل خلال يناير/كانون ثان المقبل، رغم تجديد عقده أواخر الموسم الماضي، حتى صيف 2025.

وقال مبابي في تصريحات لوسائل الإعلام، عقب الفوز على مارسيليا مساء الأحد "ندرك جيدا عواقب اللعب في البي إس جي، سواء كانت سلبية أو إيجابية، ويجب أن نكون مستعدين لها".

وأضاف كيليان "كل من ينضم لباريس سان جيرمان، يدرك ذلك، ونحن بدورنا نحذره".

وتابع "هنا يمكن أن تجد المزيد من الأحداث في دقيقة واحدة، لكننا نركز فقط على مهمة الفوز بالمباريات وحصد الألقاب".

وأكد مبابي في ختام تصريحاته "لم أتقابل مع رئيس باريس سان جيرمان في الأيام الماضية، بل رأيته قبل مباراة مارسيليا، وتمنى لنا التوفيق وتحقيق الفوز على الخصم".