"حماس في ذكرى "وفاء الأحرار": لا خيار أمام حكومة الاحتلال إلا الاستجابة لمطالب المقاومة

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الإثنين17/10/2022م، أن صفقة وفاء الأحرار أثبتت أن العقل الأمني والاستخباري لكتائب القسام قادر على هزيمة مجموع الأجهزة الأمنية الصهيونية.

وقال قاسم في حديث لـ"إذاعة صوت الأقصى" بمناسبة ذكرى صفقة وفاء الأحرار:" أإن قضية الأسرى على رأس سلم أولويات حركة حماس وعملت منذ انطلاقاتها لأجل كسر القيد وهناك ١٥ عملية أسر لجنود الاحتلال قبل صفقة الأحرار"، مؤكداً أن الصفقة كانت من أهم إنجازات الفعل المقاوم على أرض فلسطين، ومثلت انتصاراً واضحاً على الاحتلال.

وأضاف :" شعبنا قادرة على تحقيق الانتصارات كما حدث في صفقة وفاء الاحرار، عبر اسناده لخيار المقاومة والتفافه حول قضية الأسرى، والصفقة أثبتت أن العقل الأمني والاستخباري لكتائب القسام قادر على هزيمة مجموع الأجهزة الأمنية الصهيونية"، مشدداً على أن حماس والقسام على العهد والوعد في العمل على الإفراج عن الأسرى.

كما شدد المتحدث باسم حماس على أن حركته مصرة على أن تكون الصفقة مشرفة وتلبي شروط المقاومة ولن يستطيع الاحتلال أن يبتزنا فالأسرى مقابلهم أسرى، مبيناً أن لا خيار أمام حكومة الاحتلال إلا الاستجابة لمطالب القسام والمقاومة.

ووجه التحية للأسرى الأبطال الذين يسطرون أروع ملامح الصمود والثبات في أسرهم، مؤكداً على مركزية قضية الأسرى، وأن حركته تبذل جهداً على مدار الساعة من أجل أن تحرير الأسرى من قيد السجان.