تعرف على من هو أفضل لاعب في العالم الجديد 2022 الحاصل على الكرة الذهبية

من هو أفضل لاعب في العالم الجديد 2022 بكرة القدم والحاصل على الكرة الذهبية ، ويبحث الملايين من الأشخاص حول العالم على محرك جوجل الشهير على معرفة الإجابة عن التساؤل حول من هو افضل لاعب في العالم لكرة القدم حيث سيتم تنظيم حفل توزيع جائزة توزيع الكرة الذهبية التي يتنافس عليها نحو 30 لاعبا من جنسيات عربية وغربية مختلفة ، ولقد قام فريق فلسطين اليوم الإخباري بنشر هذه المقالة التي من خلالها يمكنكم معرفة هذا اللاعب وبالإضافة إلى ذلك وضعنا لكم تردد القناة الناقلة لهذا الحفل الجميل الذي من خلاله ستشاهدون الحفل بث مباشر مع الاهل والأصدقاء بكل اريحية تامة وفيما يلي التفاصيل التي من خلالها ستتعرفون على أسماء المتنافسين وهو التالي:

من هو أفضل لاعب في العالم الجديد 2022 بكرة القدم

ولقد وضعنا لكم بعد هذه المقدمة على الفور حول من هو أفضل لاعب في العالم الجديد 2022 بكرة القدم والحاصل على الكرة الذهبية إذ يمكن لكم وبمجرد الضغط على هذا الرابط التعرف على اسم الفائز وهو التالي: https://www.francefootball.fr.

مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر اليوم الاثنين 17-10-2022

ويمكن لكم الآن التعرف على كامل التفاصيل التي توصلكم إلى الرابط مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر من أجل التعرف على اسم اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم وهو عبر هذا الرابط هنـــــــــــــــا .

ونشير لكم إلى أن في هذه المناسبة العالمية يتنافس فيها 30 لاعبًا من نجوم كرة القدم من مختلف الجنسيات وتم بالفعل منح الجائزة لأول مرة عام 1956وكانت من نصيب اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوس.

جائزة الكرة الذهبية 2022 لأفضل لاعب في العالم

أولا: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

ثانيا: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول الإنجليزي)

ثالثا: لويس دياز (ليفربول الإنجليزي)

رابعا: سباستيان هالر (بروسيا دورتموند الألماني)

خامسا: رافائيل لياو (ميلان الإيطالي)

سادسا: مايك ميانان (ميلان الإيطالي)

سابعا: دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي)

ثامنا: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي)

تاسعا: فابينيو (ليفربول الإنجليزي)

عاشرا: فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)

الحادية عشرة: داروين نونيز (ليفربول الإنجليزي)

الثانية عشرة: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الثالثة عشرة: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الرابعة عشرة: رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الخامسة عشرة: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)

السادسة عشرة: فيل فودين (مانشستر سيتي الإنجليزي)

السابعة عشرة: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الثامنة عشرة : كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

التاسعة عشرة: سون هيونج مين (توتنهام الإنجليزي)

عشرون: هاري كين (توتنهام الإنجليزي)

الواحد والعشرون: تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)

الثاني والعشرون: فينسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني)

الثالث والعشرون: كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني)

الرابع والعشرون: كريم بنزيما (ريال مدريد الإسباني)

الخامس والعشرون : لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني)

السادس والعشرون: أنطونيو رودريجر (ريال مدريد الإسباني)

السابع والعشرون: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة الإسباني)

الثامن والعشرون: كريستوفر نكونكو (لايبزيج الألماني)

التاسع والعشرون: جوشوا كيميش (بايرن ميونخ الألماني)

الثلاثون: ساديو ماني (بايرن ميونخ الألماني)

حفل جائزة الكرة الذهبية مباشر 2022 اليوم

وضعنا لكم تردد قناة بي أن سبورت من أجل مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية 2022 بث مباشر اليوم وهو على النحو التالي: أولا: القمر الصناعي: نايل سات. ثانيا: التردد: 12604. ثالثا: معدل الترميز: 27500. رابعا: معامل تصحيح الخطأ: 2/3. رابعا: الاستقطاب: أفقي.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع من هو أفضل لاعب في العالم الجديد 2022 بكرة القدم ، و رابط مشاهدة بث مباشر حفل جائزة الكرة الذهبية بالون دور اليوم الاثنين 17-10-2022 على قناة بي ان سبورت الرياضية وأون تايم سبورتس عن أفضل لاعب في العالم هذا العام نتمنى لكم متابعة طيبة للغاية .