رابط الدعم التكميلي وكيفية التسجيل في الدعم التكميلي 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، ماهو الدعم التكميلي، هو أحد البرامج التى أطلقتها وزارة التنمية الإجتماعية الهاشمية على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعى، ويهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة والأسر غير العاملين ..سواء كانت مساعدات مالية أو مساعدات معنوية، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم رابط الدعم التكميلي وكيفية التسجيل في الدعم التكميلي 2023.





رابط الدعم التكميلي وكيفية التسجيل في الدعم التكميلي 2023

ينقسم الدعم التكميلي إلى ثلاث برامج ومنها

اولا الدعم التكميلي تكافل 1

وهذا النوع من الدعم التكميلي يعد من أكبر البرامج مساندة ومساعدة للأسر الفقيرة وتساهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية من خلال الدعم:

ثانيا الدعم التكميلي تكافل 2

ويعد هذا البرنامج لمساعدة الأسر المتضررة فى جائحة الكورونا..

ثالثا الدعم التكميلي تكافل 3

يعمل هذا البرنامج على مساندة عوائل الأسر التى تضررت من جائحة كورونا و تعمل باجور يومية فى عدة مشاريع

الاستعلام عن الدعم التكميلي 2023

اطلقت وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الهاشمية عبر المواقع الإخبارية والمواقع التواصل الاجتماعي رابط التسجيل للدعم التكميلي لمساندة ومساعدة للحالات الإنسانية التي لا يوجد لها مساعدات او دخل شهري حتى تساند اسرتها في ظل الوضع الحالي الذى يعيشه .

وازدادت عمليات البحث على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية التسجيل والاستفادة من الدعم التكميلي ..

نشرت الوزارة بعض الشروط ومدة الاستفادة للأشخاص راغبي على التسجيل للدعم التكميلي:

رقم الدعم التكميلي

قبل البدء فى الحديث عن الرقم الدعم التكميليتعرفنا على ماهو الدعم التكميلي وماهي أنواعه..وتعرفنا عن استعلام الدعم التكميلي، وسنتحدث الأن عن الرقم الدعم التكميلي..

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية عبر المواقع الإخبارية رقم مجان للتواصل والاستفسار عن كيفية التسجيل للدعم التكميلي وماهي الشروط التي اطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية لمساعدة المواطنين في الدعم التكميلي وماهي نوعية المساعدة التي اطلقتها الوزارة سواء كانت مادية او معنوية.

موعد صرف الدعم التكميلي 2023

موعد صرف الدعم التكميلي ..بعد ما اطلقت وزارة التنمية الاجتماعية على مواقع الإخبارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعية التسجيل للدعم التكميلي لمساعدة بعض الاسر التى تحتاج إلى الدعم التكميلي وتتوافر عليها الشروط للدعم التكميلي .

وأطلقت وزارة التنمية الاجتماعية رابط الدعم التكميلي ليسهل على المواطنين معرفة التسجيل وماهي الشروط التى تنطبق على الأشخاص التى ترغب فى التسجيل ومعرفة موعد الصرف الدعم التكميلي للاستفادة منها،..

وفى النهاية تعرفنا على ماهو الدعم التكميلي وانواعه وكيفية التواصل للاستفادة من الدعم التكميلي وماهى الفئة المطلوبة لهذا الدعم التكميلي

رابط الدعم التكميلي وكيفية التسجيل في الدعم التكميلي 2023