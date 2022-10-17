رابط بث مباشر مشاهدة حفل جائزة لأفضل لاعب في العالم الكرة الذهبية اليوم الاثنين 17-10-2022

بث مباشر مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم اليوم الاثنين 17-10-2022 ، ويبحث الملايين من الأشخاص حول العالم لا سيما في جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول عن رابط مشاهدة حفل أفضل لاعب في العالم وجائزة الكرة الذهبية وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم إلى التركيز في هذه المقالة التي نضع فيها كافة التفاصيل حول هذا الحفل المرتقب والذي يذاع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء ونشير لكم إلى أنه ما يقارب الثلاثين لاعبا يتنافسون على الجائزة ويترتب عليكم الآن المتابعة حتى الكاملة من أجل التعرف على أسماء اللاعبين ونطلب من حضراتكم المتابعة حتى النهاية وهو على النحو التالي:

مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر اليوم الاثنين 17-10-2022

ويمكن لكم الآن التعرف على كامل التفاصيل التي توصلكم إلى الرابط مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر من أجل التعرف على اسم اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم وهو عبر هذا الرابط هنـــــــــــــــا .

ونشير لكم إلى أن في هذه المناسبة العالمية يتنافس فيها 30 لاعبًا من نجوم كرة القدم من مختلف الجنسيات وتم بالفعل منح الجائزة لأول مرة عام 1956وكانت من نصيب اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوس.

جائزة الكرة الذهبية 2022 بث مباشر

أولا: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

ثانيا: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول الإنجليزي)

ثالثا: لويس دياز (ليفربول الإنجليزي)

رابعا: سباستيان هالر (بروسيا دورتموند الألماني)

خامسا: رافائيل لياو (ميلان الإيطالي)

سادسا: مايك ميانان (ميلان الإيطالي)

سابعا: دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي)

ثامنا: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي)

تاسعا: فابينيو (ليفربول الإنجليزي)

عاشرا: فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)

الحادية عشرة: داروين نونيز (ليفربول الإنجليزي)

الثانية عشرة: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الثالثة عشرة: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الرابعة عشرة: رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الخامسة عشرة: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)

السادسة عشرة: فيل فودين (مانشستر سيتي الإنجليزي)

السابعة عشرة: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الثامنة عشرة : كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

التاسعة عشرة: سون هيونج مين (توتنهام الإنجليزي)

عشرون: هاري كين (توتنهام الإنجليزي)

الواحد والعشرون: تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)

الثاني والعشرون: فينسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني)

الثالث والعشرون: كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني)

الرابع والعشرون: كريم بنزيما (ريال مدريد الإسباني)

الخامس والعشرون : لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني)

السادس والعشرون: أنطونيو رودريجر (ريال مدريد الإسباني)

السابع والعشرون: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة الإسباني)

الثامن والعشرون: كريستوفر نكونكو (لايبزيج الألماني)

التاسع والعشرون: جوشوا كيميش (بايرن ميونخ الألماني)

الثلاثون: ساديو ماني (بايرن ميونخ الألماني)

حفل جائزة الكرة الذهبية مباشر 2022 اليوم

وضعنا لكم تردد قناة بي أن سبورت من أجل مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية 2022 بث مباشر اليوم وهو على النحو التالي: أولا: القمر الصناعي: نايل سات. ثانيا: التردد: 12604. ثالثا: معدل الترميز: 27500. رابعا: معامل تصحيح الخطأ: 2/3. رابعا: الاستقطاب: أفقي.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع رابط مشاهدة بث مباشر حفل جائزة الكرة الذهبية بالون دور اليوم الاثنين 17-10-2022 على قناة بي ان سبورت الرياضية وأون تايم سبورتس عن أفضل لاعب في العالم هذا العام نتمنى لكم متابعة طيبة للغاية .