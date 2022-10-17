استقبل تردد قناة إكسترا لايف بعد إطلاق البث التجريبي 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تردد قناة اكسترا، والتي زاد البحث عنها في محركات البحث، لا سيما بعد إطلاق القناة البث التجريبي الخاص بها، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم تردد قناة إكسترا لايف بعد إطلاق البث التجريبي 2023.

تردد قناة إكسترا لايف بعد إطلاق البث التجريبي 2023

انطلاق البث التجريبي لقناة إكسترا لايف على تردد: 12092 V#دانا_مدحت#eXtranews pic.twitter.com/XBROvhaLWO — eXtra news (@Extranewstv) October 17, 2022

الان قناة اكسترا لايف HDتبدأ بثها التجريبي على تردد 12092/V

خطوة جديدة علي طريق تطوير الإعلام الإخباري في مصر pic.twitter.com/4Rrxz1dm3I — 🌴Ezzat443🌴 (@Ezzat443) October 17, 2022

أعلنت قناة إكسترا نيوز، عن تردد قناة إكسترا لايف، إحدى القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي سوف يكون على 12092- رأسي.

وانطلق قبل قليل، البث التجريبي لقناة إكسترا لايف، إحدى القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وذكرت مذيعة إكسترا نيوز دانا مدحت، أن قناة إكسترا لايف، حاليا في بثها التجريبي، وهى قناة معنية بالبث الحى المباشر لكل الأحداث الكبرى سواء داخل مصر أو خارجها.

وفي وقت سابق كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاصيل الشبكة الإخبارية التي أطلقتها الشركة المتحدة، موضحًا أن القرار جاء بناءً على قدرة الشركة لإنتاج منصات إخبارية مختلفة ذات شخصيات وأهداف مختلفة.





ظهور قناة أكسترا لايف HD

علي تردد 12092 عمودي 27500

بث تجريبي بتذيع نفس محتوي اكسترا نيوز pic.twitter.com/heeE82dMTM — Time Media (@TimeMedia8) October 16, 2022

وقال الطاهري إنه بناءً على هذا القرار تمت إجراءات التطوير في فضائية "إكسترا نيوز"، بالإضافة إلى التجهيز لإطلاق لـ"شبكة القاهرة الإخبارية"، لافتًا إلى أن "إكسترا نيوز" تعكس كل ما يجرى على أرض مصر، بينما "القاهرة الإخبارية" معنية بكل ما يدور في الإقليم، ولكنها تصدر من أرض مصر.