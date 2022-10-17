داخلية غزة تعلن عن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر غدًا الثلاثاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للمتأخرين من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (150) من الكشف الجديد رقم (2022/35) هنــــــــــا ، وللحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/40) هنــــــا.

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الداخلية، إلى انه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، داعيةً المسافرين إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.