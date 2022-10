بالفيديو طريقة شراء بطاقة هيّا لحضور مونديال قطر كأس العالم 2022

طريقة شراء بطاقة هيّا لحضور مونديال قطر كأس العالم 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة وخطوات شراء تذكرة هيا لكأس العالم في قطر، وقرر فريقنا أن يقدم لكم التفاصيل الكاملة بناءً على طلب من السلطات القطرية، سيتعين على جميع المشجعين المحليين والدوليين الذين يعتزمون حضور مباريات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ تقديم طلب للحصول على بطاقة هيّا الرقمية، وهي بمثابة تصريح لدخول دولة قطر والاستادات (إلى جانب تذكرة المباراة الخاصة بهم)، كما لاحظنا زيادة البحث عبر محركات جوجل عن بطاقة هيا لحضور كأس العالم في دولة قطر 2022.

ووفق موقع مونديال قطر سيحتاج جميع المشجعين الدوليين إلى تأكيد مخططات إقامتهم للحصول على الموافقة النهائية على طلب بطاقة هيّا الرقمية. للتقدم بطلب للحصول على هيّا ولحجز الإقامة، يرجى زيارة موقع Qatar2022.qa أو تنزيل تطبيق “Hayya to Qatar 2022” (المتاح على الأنظمة التاليةiOS و Android و Huawei). تشغل حكومة دولة قطر بطاقة هيّا . FIFA ليس مسؤولاً عن عملية التقديم ، الإصدار و / أو الاستخدام. لأية أسئلة تتعلق بهيّا، يرجى التواصل على [email protected] أو الاتصال بالرقم 800.2022 للمقيمين في قطر أو 4441.2022 (974+) للعملاء الدوليين. للاستفسار عن حجز الإقامة يرجى التواصل على [email protected].

ويجب على من يود حضور كأس العالم الحصول على تذكرة هيّا لدخول دولة قطر والملاعب المخصصة لمباريات المونديال، الى جانب تذكرة المبارة الخاصة بهم, بعد إعلان السلطات القطرية تعليق تأشيرة الدخول واستبدالها ببطاقة "هيا الرقمية" .

1- شراء البطاقة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.com/tickets، حيث أكد الفيفا أنه القناة الرسمية والوحيدة لشراء التذاكر، داعياً الجمهور إلى تجنّب التعامل مع قنوات ومواقع البيع غير المعتمدة.

2- بعد شراء البطاقة على المشجع تأكيد مكان إقامته في قطر، سيحتاج جميع المشجعين الدوليين الى تأكيد حجوزات الإقامة للحصول على الموافقة النهائية على طلب البطاقة.

ويمكن حجز مكان الإقامة عبر وكالة قطر لأماكن الإقامة، أو يمكنه اختيار الإقامة مع العائلة والأصدقاء، ولكن عليهم التسجيل كمستضيفين له.

3- الحصول على البطاقة لتكون جاهزا لحضور كأس العالم 2022 في قطر .

يستطيع المشجع من خارج قطر الإقامة في قطر حتى تاريخ 23 يناير/ كانون الثاني 2023، ويستطيع الدخول والخروج من قطر من خلالها طوال هذه الفترة، وكذلك الدخول إلى الاستادات الموندياليَّة الثمانية التي تستضيفُ مباريات البطولة، وكذلك يمكنه الاستخدام المجاني لكافة وسائل النقل العام طوال أيَّام البطولة.

كما سمحت السعودية لحاملي بطاقة "هيّا" المخصصة لجماهير مونديال قطر بأداء العمرة

