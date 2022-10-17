توقيت حفل تسليم الكرة الذهبية 2022 بالساعة.. موعد حفل الكرة الذهبية 2022، أنظار عشاق الساحرة المستديرة تترقب بدء حفل تسليم الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، إذ من المقرر أن يبدأ الحفل مساء اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، وهي جائزة تُسلم لأفضل لاعب في العالم بتصويت من قادة الفرق والمنتخبات والصحفيين واللاعبين، حيث أن هذه الكرة يتمنى الحصول عليها كل لاعب كرة قدم حلو العالم، لاسيما ذو الأسماء الثقيلة ك كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكريم بنزيما وولوكا مودريتش، ومحمد صلاح وغيرهم من النجوم البارزة في المستطيل الأخضر.

موعد حفل الكرة الذهبية 2022 بث مباشر

ويهتم عشاق كرة القدم في معرفة، توقيت حفل تسليم الكرة الذهبية 2022 بالساعة.. موعد حفل الكرة الذهبية 2022، حيث من المقرر أن يُعلن اليوم عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية من خلال الموعد المحدد لبث وعرض الحفلة، حيث سيتم عرضها اليوم الاثنين الموافق 17/10/2022 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة بتوقيت، حيث سيتم بثها من العاصمة باريس كما هو معتاد كل موسم، ويضع لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد حفل الكرة الذهبية 2022 بث مباشر.

حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2022 ..سيكون منقول غدا على الساعة 09:00م بتوقيت مكة المكرمة على شاشة @beINSPORTSNews الإخبارية المفتوحة 📺 #BallonDor



pic.twitter.com/4Le6uONnxU — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) October 16, 2022

متى موعد تسليم الكرة الذهبية 2022 والفائز المتوقع

متى موعد تسليم الكرة الذهبية 2022 والفائز المتوقع، ويتوقع جمهور كرة القدم أن تكون الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من نصيب النجم الفرنسي كريم بنزيما، نظرا لما قدمه مع فريقه ريال مدريد الموسم المنصرم، الذي ساعده في حصد لقب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإسباني ولقب كأس السوبر الأوروبي، حيث أجبنا في بداية المقالة عن سؤال، متى موعد تسليم الكرة الذهبية 2022 والفائز المتوقع، حتى يستفيد كل من يبحث عن هذا الموضوع.

ينطلق مساء اليوم حفل الكرة الذهبية 2022✨



برأيك من سيكون أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لجائزة أفضل لاعب في العالم بالترتيب؟🤔 pic.twitter.com/pswOOjqsTp — Btolat.com (@Btolat) October 17, 2022





اسماء المرشحين والمتوقع فوزهم بجائزة الكرة الذهبية 2022

ونرفق لكم، اسماء المرشحين والمتوقع فوزهم بجائزة الكرة الذهبية 2022، حيث إن هناك العديد من الأسماء التي تتنافس على حصد جائزة أفضل لاعب في العالم، لكن كل التوقعات تشير إلى فوز كريم بنزيما بها، حيث نرفق لكم الآن أسماء المرشحين لهذه الجائزة الأغلى على مستوى العالم الكروي.

1- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

2-ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول الإنجليزي).

3- لويس دياز (ليفربول الإنجليزي).

4- فابينيو (ليفربول الإنجليزي).

5- فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي).

6- داروين نونيز (ليفربول الإنجليزي).

7 – جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنجليزي).

8- برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي).

9- رياض محرز سيتي الإنجليزي).

10- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي).

11- فيل فودين (مانشستر سيتي الإنجليزي).

12- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي).

13- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي).

14- كريستيانو رونالدو (مانشستر الإنجليزي).

15- سون هيونج مين (توتنهام الإنجليزي).

16- هاري كين (توتنهام الإنجليزي).

17- تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني).

18- فينسيوس جونيور (ريال مدريد مدريد).

19- كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني).

20- كريم بنزيما (ريال مدريد الإسباني).

21- لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني).

22- أنطونيو رودريجر (ريال مدريد الإسباني).

23- روبرت ليفاندوفسكي(برشلونة الإسباني).

24- كريستوفر نكونكو (لايبزيج الألماني).

25- جوشوا كيميش (بايرن ميونخ الألماني).

26- ساديو ماني (بايرن ميونخ الألماني).

27- سباستيان هالر (بروسيا دورتموند الألماني).

28- رافائيل لياو (ميلان الإيطالي).

29- مايك ميانان (ميلان الإيطالي).

30- دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي).

31- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي).

وبذلك نكون قد نشرنا لكم، توقيت حفل تسليم الكرة الذهبية 2022 بالساعة.. موعد حفل الكرة الذهبية 2022، وموعد حفل الكرة الذهبية 2022 بث مباشر، ومتى موعد تسليم الكرة الذهبية 2022 والفائز المتوقع، وموعد تسليم الكرة الذهبية 2022، واسماء المرشحين والمتوقع فوزهم بجائزة الكرة الذهبية 2022.