الصين تقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا لهذا السبب..!!

أفادت "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر، أن

طلبت الجهة المنظمة في الصين من كبرى الشركات المملوكة للدولة في البلاد التوقف عن إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال للمشترين في أوروبا، فضلاً عن دول آسيوية أخرى، لضمان موسم التدفئة في فصل الشتاء في البلاد.

وقالت مصادر لـ"بلومبرغ" نقلاً عن مصادر في إشارة إلى الغاز الطبيعي المسال، إن "اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الهيئة الاقتصادية الرئيسية في البلاد، أمرت شركة بتروتشاينا وسينوبك وكنوك المحدودة بالاحتفاظ بشحنات الشتاء للاستخدام المحلي".

لم تعلق على هذه المعلومات الشركات المملوكة للدولة، وكذلك المنظم.

وقالت "بلومبرغ" إن الصين لديها عقود كبيرة لشراء الغاز الطبيعي المسال من مصدرين مثل الولايات المتحدة، وقد حوّل التجار المحليون هذا العام بعض هذه الإمدادات إلى أوروبا بسبب انخفاض الطلب المحلي.

وتضيف الوكالة أن مثل هذه التحركات من جانب الصين يمكن أن تؤدي إلى تقليص إمدادات الغاز المسال إلى أوروبا وتفاقم أزمة الطاقة هناك في حال برودة الشتاء.

وتوقعت مصادر الوكالة، من ناحية أخرى، في حين أن مبيعات الغاز الطبيعي المسال من الصين جلبت بعض "الراحة" للمشترين الأوروبيين، فإن تجديد المخزونات بسرعة وتكاليف النقل المرتفعة القياسية قللت من جاذبية عمليات التسليم المتكررة للوقود.