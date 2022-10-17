الحملة الدولية تطالب بوقف سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي

أطلقت الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني، اليوم الاثنين، مذكرة إحاطة للمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، لمطالبة منصات التواصل الاجتماعي بوقف انتهاك حركة التعبير والتضييق على المحتوى الفلسطيني، متهمة إياها بالانحياز لصالح الاحتلال الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الرقمية.

وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "صلاح عبد العاطي: "أن المذكرة تأتي في ظل تصاعد وتيرة استهداف المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى خطورة الوقوف مكتوفي الأيدي أمام حالة التغول على حق الشعب الفلسطيني في حرية الرأي والتعبير عن مظلوميته.

مبيناً أن حظر وتقييد الصفحات والحسابات مردها ممارسة أصحابها حقوقهم في التعبير عن الرأي ونشر منشورات تشمل منشورات مكتوبة أو صور وفيديوهات وتغريدات ترصد وتوثق وتدين انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال الصهيوني.

ولفت النظر إلى رصد أكثر من 425 انتهاكًا رقميًا بحق المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من 2022، وأن موقع "فيسبوك" تصدر مقدمتها، بواقع 273 انتهاكًا، و"واتساب" بواقع 60 انتهاكًا، بينما سجل "انستجرام" 30 انتهاكًا، وتيك توك 21، ويوتيوب 14، وتويتر 12، و"كلوب هاوس" 10 محاولات.