الأسير فهد صوالحي يعاني من ظروف عزل سيئة داخل سجون الاحتلال

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم الاثنين، أن الأسير فهد صوالحي (41 عامًا) من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة؛ يُعاني منذ 23 يومًا ظروف عزل سيئة في زنازين سجن "ايشل".

وأكدت خلال بيان وصل، اليوم الاثنين، أن الأسير "صوالحي" يمكث في زنزانة انفرادية بدون أي أغراض أو ملابس، والزنزانة مليئة بالحشرات.

وأشارت المؤسسة إلى أن إدارة سجن "ايشل" تعزل الأسير "صوالحي"، بظروف سيئة بعد نقله من زنازين سجن "رامون" عقب حرقه لزنزانته احتجاجا على عزله.

وأضافت أنه عقب قيام الأسير "صوالحي" بحرق زنزانته في "رامون" حُرقت كفوف يديه وأصابعه، لافتة إلى أن الطبيب أبلغهم بضرورة التغيير على الحرق مرتين في اليوم، إلا أنهم قاموا بالتغيير له في عيادة السجن بعد أربعة أيام.

وشددت المؤسسة على أن الأسير "صوالحي"، لا يستطيع الأكل والشرب ويستحم مرة واحدة بالأسبوع ويغمى عليه من شدة الألم وقلة الماء والطعام.

وطالبت المؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، للضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها بتقديم الرعاية الصحية والعلاج للأسير "صوالحي".

ودعت لتقديم وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية، وكل ما من شأنه أن يفضح جرائم المحتل ويعمل على لجم الاعتداءات بحق الأسرى الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير "صوالحي" بتاريخ 14/02/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد 7 مرات، بالإضافة إلى 50 عامًا.