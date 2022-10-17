عائلة القيادي في حماس الخضري تنفي إفراج السعودية عنه وترحيله إلى الأردن

نفت أسرة ممثل حركة "حماس" لدى السعودية، محمد الخضري، نبأ إطلاق سراحه، وترحيله إلى الأردن.

وقالت مي الخضري، ابنة ممثل "حماس" الذي اعتقله السعودية في العام 2019، إن ما أشيع عن وصول والدها إلى الأردن، بعد انتهاء محكوميته في السعودية، غير صحي

وأوضحت الخضري أن والدها (81 عاما) لم يتم إطلاق سراحه، أو تحديد موعد ذلك.

وكان مصدر مسؤول في حركة حماس، قال إن السلطات السعودية، ستفرج عن ممثل الحركة لديها محمد الخضري، والذي اعتقل وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، ثم خفف الحكم لاحقا إلى 6 أعوام، مع وقف التنفيذ لنصف المدة.

وكان الخضري اعتقل مع نجله هاني، وعدد من الأشخاص الذين اتهمتهم الرياض، بالارتباط بحركة حماس، وأصدرت بحقهم أحكاما متفاوتة بالسجن، وعدد منهم أخلي سبيلهم وجرى ترحيلهم من السعودية.

وفي آب/ أغسطس من العام الماضي 2021، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا "الإرهاب"، بالسجن على المجموعة الأكبر من المعتقلين المتهمين بالانتماء إلى "حماس"، ووصلت أحكام السجن بحق بعضهم إلى 22 عام.

ومنذ شن السعودية حملة الاعتقالات التي طالت نحو 69 فلسطينيا وأردنيا منذ شباط/ فبراير 2019، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السعودية تجاه ذلك، برغم النداءات المتكررة التي قدمتها قيادة "حماس" للملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان من أجل إغلاق الملف.